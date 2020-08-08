Грузія заявила про повну готовність до вступу в НАТО

Прем'єр-міністр Георгій Гахарія заявив, що його Грузія повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо поглиблювати партнерство за нашими стратегічними напрямками - це НАТО, США та Євросоюз. Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це - процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця", - сказав Гахарія журналістам у суботу.

Він додав, що євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є обов'язковою умовою відновлення територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, у кінці березня до НАТО вступила Північна Македонія. Вона стала 30-м учасником Північноатлантичного альянсу.

На початку квітня міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили новий пакет підтримки для України і Грузії.