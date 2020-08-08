На Ла-Манші перехопили 13 човнів з понад 130 мігрантами, серед них 23 дитини

За останні 8 днів до Великобританії прибули 60 дітей без супроводу.

Співробітники прикордонних військ Великобританії перехопили 13 човнів, на яких 7 серпня прибули понад 130 мігрантів.

Представник МВС заявив, що прикордонники продовжують займатися "низкою інцидентів", оскільки вранці через Ла-Манш здійснювалися переправи на човнах з маленькими дітьми у рятувальних жилетах, пише Independent.

Мігранти прямували в портове місто Дувр. У Британії припускають, що міністр внутрішніх справ розглядає можливість відправлення Королівського морського флоту для боротьби з напливом мігрантів.

6 серпня був встановлений добовий рекорд - 235 мігрантів здійснили небезпечну подорож на 17 човнах. Рада графства Кент повідомила, що за останні 8 днів у Великобританію прибули 60 дітей-мігрантів без супроводу. Тільки в п'ятницю виявили 23 дитини. Їх помістили під опіку.

"Зовсім неприпустимо для моїх виборців та інших людей на південно-східному узбережжі думати, що наші кордони відкриті, що будь-хто може сісти у невеликий човен, ким би він не був, та нелегально дістатися Великобританії", - заявила в ефірі телеканалу Channel 4 News депутатка від консерваторів Даміан Коллінз.

Вона додала, що присутність ВМС на Ла-Манші не вирішить проблему, якщо військові не зможуть патрулювати води Франції, а поки що такого погодження немає.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року поблизу Лондона виявили фуру з загиблими мігрантами. Контейнер прибув з порту Бельгії. У ньому знаходилися тіла 39 людей.