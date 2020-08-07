​Лукашенко і Путін обговорили майбутнє затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним майбутнє затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", про видачу частини з яких просить Україна.

Про це повідомляють на сайтах адміністрацій обох керівників.

"Телефонна розмова відбулася 7 серпня з ініціативи російського лідера", - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Однією з головних тем розмови стало затримання 33 російських громадян на території Білорусі.

"У зв'язку з цим було підкреслено прагнення разом якнайсерйозніше розібратися в цій ситуації. Президенти домовилися максимально предметно і ретельно вивчити кожен наявний факт, щоб установити справжні причини ситуації, знайти винних і притягнути їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що значна частина бесіди стосувалася актуальних питань протидії пандемії COVID-19 у двох країнах, створення вакцини для боротьби з цією інфекцією. Також предметно глави держав обговорили перебіг виборчої кампанії в Білорусі. Путін, зокрема, наголосив на важливості подальшого розвитку братніх білорусько-російських відносин і необхідності протистояти негативним тенденціям і процесам третіх сил, які можуть призвести до їх погіршення", - повідомили у пресслужбі білоруського президента.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих - бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі. Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

3 серпня російський консул заявив, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки. Лукашенко цю інформацію спростував.

Президент Білорусі доручив запросити в Мінськ генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків.