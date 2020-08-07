Статки Марка Цукерберга вперше перевищили $ 100 млрд

Капітал Цукерберга зріс після того, як Facebook оголосив про запуск конкурента TikTok.

Статки засновника мережі Facebook Марка Цукерберга вперше перевищили 100 млрд доларів США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index (BBI), статками понад 100 млрд доларів США, крім Цукерберга, володіють також голова Amazon Джефф Безос і голова Microsoft Білл Гейтс.

Повідомляють, що за останній рік Цукерберг розбагатів на 22 млрд доларів. Статки Безоса зросли на 75 млрд.

За даними агентства, капітал Цукерберга зріс після того, як акції Facebook піднялися на новинах про запуск конкурента TikTok.

5 серпня Facebook повідомила про запуск сервісу коротких відео Instagram Reels у більш ніж 50 країнах по всьому світу.