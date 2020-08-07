Влада Лівану повідомила про арешт 16 осіб через вибух у Бейруті

У рамках розслідування вибуху в порту столиці Лівану затримали 16 осіб.

Про це повідомляє НВ з посиланням на Національне агентство новин Лівану (NNA).

Виконувач обов’язків державного уповноваженого, суддя Лівану Фаді Акіко заявив, що всього в рамках розслідування допитали 18 осіб. Зокрема - посадовців Ради директорів порту Бейрута та Митного департаменту.

За даними Associated Press, серед затриманих - генеральний менеджер порту Хассан Корайтем. 7 серпня слідчі збираються допитати його.

Центральний банк заморозив рахунки кількох осіб, включно з рахунками Корайтема й очільника митного управління.

Газета L'Orient-Le Jour з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я Лівану повідомляє, що кількість жертв вибуху зросла до 149. У реанімації померли більш ніж 10 постраждалих унаслідок вибуху.

Міністерство повідомляє про 5 тисяч постраждалих. Понад 300 тисяч людей залишилися без даху над головою.

За даними видання, у кількох регіонах країни вже почалися похорони загиблих. Їх проводять і за християнськими, і за мусульманськими звичаями.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

Влада Лівану назвала попередню версію причини вибуху в порту Бейрута - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).