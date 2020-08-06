Керівництво порту в Бейруті помістили під домашній арешт

Уряд Лівану прийняв рішення відправити під домашній арешт усе керівництво порту в Бейруті, де 4 серпня прогримів потужний вибух. Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на ліванський телеканал LBC.

Голова МВС Лівану Мохаммед Фахмі повідомив, що співробітників порту помістили під домашній арешт, щоб вони не покинули країну. Він також пообіцяв, що розслідування причин вибуху буде прозорим і триватиме п'ять днів.

Стежити за дотриманням домашнього арешту співробітників порту буде армія.

Нагадаємо, у столиці Лівану місті Бейрут 4 серпня впродовж 15 хвилин сталися два потужні вибухи. Жертвами стали 100 осіб, ще 4 тисячі постраждали. Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан розповів, що досі багато людей вважаються зниклими безвісти.

Вища рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом у порту оголосила столицю зоною лиха.

Повідомляють, що вибухнули 2700 тонн нітрату амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Як пише РБК з посиланням на телебачення Лівану, вибухнула аміачна селітра, 2014 року конфіскована із судна, власником якого є уродженець Хабаровська (Росія) Ігор Гречушкін, який проживає на Кіпрі.

Судно перевозило селітру з Батумі в Мозамбік, але 2013 року зробило незаплановану зупинку в порту Бейрута через несправність. Після перевірки виводити корабель з порту заборонили. За словами членів екіпажу, власник корабля збанкрутував і перестав опікуватися ним. Відтоді конфіскована селітра зберігалася на складі в порту, очікуючи утилізації.