Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше

Власти страны уже назвали причину трагедии. Однако ныне они стоят перед куда более серьёзным вызовом – гуманитарной катастрофой. После взрыва ливанцам, а также, вероятно, и сирийцам угрожает голод. Если бы взрыв случился осенью или зимой, то Бейрут и другие города залил бы и кислотный дождь. Но вполне возможно, что в какой-то части страны нечто подобное случится и какое-то количество людей попадет в больницы с кислотными ожогами легких.

Вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел колоссальной мощности взрыв . Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии. Это был взрыв, сопоставимый с землетрясением в 3,5 бала. Волна накрыла здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Уничтоженные дома, окровавленные тела, разрушенная инфраструктура – всё, что осталось от этого инцидента. Половина города сильно повреждена. Погибли свыше 100 людей, больше четырёх тысяч – ранены . Местные больницы не справляются с потоком пострадавших . Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия.

Фото: EPA/UPG Общий вид разрушенного порта после взрыва в Бейруте, Ливан, 05 августа 2020.

О странных причинах взрыва

Власти Ливана объявили предварительную версию причины взрыва в порту Бейрута – попадание искры во время сварки дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тон нитрата аммония (аммиачная селитра).

«Взрыв произошел во время процесса сварки дверей, когда вспыхнула искра и привела к поджогу взрывчатых веществ, присутствующих в ангаре, что, в свою очередь, привело к взрыву количества 2750 тонн аммония, эквивалентного 1800 тоннам тротила», – говорится в сообщении ливанских экспертов по безопасности.

Вещество было конфисковано ещё в 2013 году с корабля Rhosus, принадлежавшего российскому бизнесмену, проживающему на Кипре – Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейру (африканский Мозамбик).

Из-за технических проблем корабль вынужденно пришвартовался в Ливане, где ему в последующем запретили выходить в море, а весь груз (селитру) оставили на хранении в ангаре, где она и находилась до вчерашнего взрыва. Большинство членов экипажа, кроме капитана и четырех моряков, были репатриированы, а сама посудина была брошена собственниками.

Вообще необходимо понимать, что сама по себе селитра – это в первую очередь самое популярное у фермеров азотное удобрение. Однако при смешивании с алюминием можно произвести горную взрывчатку, а, добавив туда дизельное топливо, – любимую взрывчатку террористов в 1990-е годы. Однако гарантийный срок хранения селитры согласно стандартам – до полугода.

На самом деле Бейрут – центр самых крупных взрывов, организованных террористами, государственными спецслужбами из Сирии и ливанской «Хезболлы».

23 октября 1983 года ливанские боевики отправили под казармы морской пехоты США, расквартированной в бейрутском аэропорту, грузовик с 5 тоннами взрывчатки ТНТ. Через доли секунды 400 бойцов погибли. Спустя 20 секунд после взрыва аналогичной атаке подвергся штаб французских миротворцев, который также был уничтожен.

14 февраля 2005 года сирийцы убили бывшего премьера Рафика Харири. Был взорван грузовик, начинённый сотнями килограммов взрывчатки, близ кортежа экс-главы правительства. 22 убитых, 220 людей ранены.

Фото: reseauinternational.net Последствия теракта в Бейруте, в котором погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик аль-Харири, 14 февраля 2005.

В 2014 году – взрыв в кафе в Бейруте (24 июня). Террорист-смертник на старом «Мерседесе» ранил 12 человек возле кафе и военного блокпоста в Бейруте и т.д.

На самом деле в Ливане и вокруг его границ каждый год происходят десятки террористических атак. Большая часть из них осуществляется посредством взрывчатых веществ. Зачастую происходит расправа с теми или иными видными политическими деятелями антисирийского направления или наоборот – с лидерами террористов.

Сейчас вот тоже погиб лидер ливанской партии фалангистов, правохристианской политсилы (Катаиб) – Низар Наджарян. Здесь следует отметить, что в 1982 году сирийскими террористами был убит экс-президент Ливана – Башир Жмайель, также глава местных фалангистов. Сейчас же ко всему прочему ранены жена и дочь министра страны.

Фото: EPA/UPG

Вот почему странными выглядят сьёмки с места происшествия. На всех видео видно, что вначале загорелся не склад, а какой-то другой объект рядом. Минздрав Ливана сначала говорил о месте хранения пиротехники, но затем власти страны отвергли эту версию. Что на самом деле горело – пиротехника, или боевые ракеты – может показать только экспертиза. Но на видео явно видны последовательные вспышки, характерные как для фейерверков, так и для пожара на складе боеприпасов.

Потом был Трамп со своим заявлением о террористической атаке на Бейрут. Пентагон (как говорит CNN) эту информацию опроверг. Однако всё равно возникает вопрос: почему президент США об этом заявил, да ещё и так прямо. Ему же информация приходит быстро и более-менее точная. Единственное объяснение – это репутация Бейрута как мировой столицы бомбистов, которые никогда не экономили там на взрывчатке.

Фото: EPA/UPG

Теперь вот и бывший сотрудник ЦРУ Роберт Байер говорит, что причиной взрыва стали боеприпасы и ракетное топливо. Он также отмечает: местные власти никогда не признаются, что там хранили взрывчатые вещества.

«Это не было удобрение типа нитрата аммония. Я абсолютно в этом уверен ... Вы посмотрите на эту оранжевый шар (огня), и это явно, как я уже сказал, военная взрывчатка».

Проверить эти данные иностранцам просто: можно зайти на крыши большей части посольств страны и набрать в пакетик для экспертизы принесенную пыль. И сразу будет понятно, что стало причиной трагедии. В общем, здесь остаётся ещё много вопросов. Но, как и после большей части подобных взрывов в Ливане, они останутся без ответа. Поэтому придётся верить на слово ливанским властям.

Фото: EPA/UPG

Катастрофа или спасение

Есть два важных момента, которые необходимо дополнительно осветить в связи с взрывами в Ливане.

Разрушение бейрутского порта уже привело продовольственному кризису в стране. Страна получает в основном импортное зерно и продовольствие. После уничтожения порта все пути поставок закрыты. Остаётся воздушный коридор и второй самый крупный порт страны Триполи с малой пропускной способностью и небольшим количеством терминалов.

Впрочем, дальнейшая доставка грузовиками будет проводиться по крайне загруженной автомобильной трассе Триполи-Бейрут, которая на самом деле представляет собой сплошную пробку на 80 км. Железная дорога от Триполи до Бейрута давно разобрана и не функционирует.

К слову, поставки из бейрутского порта напрямую шли дальше по кратчайшей дороге в Дамаск – сирийскую столицу, которая находится под контролем Башара Асада. Сейчас же сирийцам придется переориентироваться: начать прием грузов в центр страны из портов Латакия и Тартус (везде присутствует Россия). Это повлечёт за собой не только огромные финансовые издержки, но и дополнительные проблемы, так как весь наземный путь из точки «А» в точку «Б» явно не безопасен.

Есть еще один момент. Ливан, имеющий внешне долги в свыше 170% от уровня ВВП, попал в настоящий форс-мажор и теперь говорить о выплатах своих финансовых обязательств не приходится.