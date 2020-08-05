Влада Білорусі заявила про шість спроб "кольорових революцій" у країні

Білорусь за час своєї незалежності пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій".
Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.
"Починаючи з 1994 року, жодна важлива виборча кампанія в Білорусі не обходилася без зовнішнього втручання. Новітня історія нашої країни пам'ятає як мінімум шість спроб кольорових революцій", - написав він у Facebook.
За його словами, ці процеси тривають, "хоча часом у витонченіших, нерідко закамуфльованих формах".
"Одна з них - так звана «трансформація» - передбачає кардинальне демонтування суверенітету Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення і дискредитацію органів державного управління", - вважає Равков.
Основними "драйверами" цього, на його думку, повинні бути зовні неполітизовані структури, недержавні ЗМІ, блогосфера і соціальні мережі.
"Звичайно, сучасне життя немислиме без цих атрибутів, проте їх використання саме для масового «промивання мізків» перетворилося у вирішальний фактор конфліктів і соціальних потрясінь XXI століття. Скажу образно - нас уже готують до операції, але наркоз ще не подіяв. Не можна піддаватися цьому", - резюмував секретар Радбезу Білорусі.
Раніше тему "кольорових революцій" у Білорусі зачепив президент країни Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуто мільярдні ресурси і на ній вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій".