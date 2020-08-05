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Влада Білорусі заявила про шість спроб "кольорових революцій" у країні

Секретар Радбезу вважає, що ситуацію в країні розхитують недержавні ЗМІ та соцмережі.

Влада Білорусі заявила про шість спроб "кольорових революцій" у країні
Фото: EPA/UPG

Білорусь за час своєї незалежності пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій".

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.

"Починаючи з 1994 року, жодна важлива виборча кампанія в Білорусі не обходилася без зовнішнього втручання. Новітня історія нашої країни пам'ятає як мінімум шість спроб кольорових революцій", - написав він у Facebook.

За його словами, ці процеси тривають, "хоча часом у витонченіших, нерідко закамуфльованих формах".

"Одна з них - так звана «трансформація» - передбачає кардинальне демонтування суверенітету Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення і дискредитацію органів державного управління", - вважає Равков.

Основними "драйверами" цього, на його думку, повинні бути зовні неполітизовані структури, недержавні ЗМІ, блогосфера і соціальні мережі. 

"Звичайно, сучасне життя немислиме без цих атрибутів, проте їх використання саме для масового «промивання мізків» перетворилося у вирішальний фактор конфліктів і соціальних потрясінь XXI століття. Скажу образно - нас уже готують до операції, але наркоз ще не подіяв. Не можна піддаватися цьому", - резюмував секретар Радбезу Білорусі.

Раніше тему "кольорових революцій" у Білорусі зачепив президент країни Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуто мільярдні ресурси і на ній вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій".

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