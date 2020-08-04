Два українські кораблі могли постраждати внаслідок вибуху в порту Бейрута

Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пост співзасновника Tanker Trackers Саміра Мадані у Twitter.

Мадані повідомив, що кораблі могли постраждати внаслідок вибуху. Він також зазначає, що на кораблі з Маріуполя, ймовірно, було зерно.

З інструменту MarineTraffic відомо, що від вибуху могли постраждали 5 суден. Серед них два, які прибули з України - MERO STAR та RAOUF H.

Згідно з сайтами Vesselfinder та MarineTraffic, які відслідковують місце перебування кораблів, вони дійсно стоять недалеко від порту. Наскільки постраждали кораблі та чи є жертви - наразі не відомо.

Нагадаємо, увечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство експрем'єра Рафіка Харірі.

На відеокадрах зі столиці Лівану видно хмару в формі гриба і значні руйнування. Вибух стався в портовій частині Бейрута.