Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 697,2 тис. осіб

Станом на ранок 4 серпня у світі зареєстрували 199 861 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 4,3 тис. осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 18 446 498 випадків інфікування і 697 217 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Померли від ускладнень захворювання 158 929 осіб, хворих - 4 862 174.

На другому місці Бразилія - 2 751 665 інфікованих і 94 702 летальні випадки.

Індія займає третє місце - інфікованих уже 1 855 331 людина, а кількість смертей - 38 971.

У Росії 856 264 хворих і 14 207 летальних випадків.

Нагадаємо, 2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли.