В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
ГоловнаСвіт

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 697,2 тис. осіб

Померли за добу 4,3 тис. осіб.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 697,2 тис. осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 4 серпня у світі зареєстрували 199 861 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 4,3 тис. осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 18 446 498 випадків інфікування і 697 217 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Померли від ускладнень захворювання 158 929 осіб, хворих - 4 862 174.

На другому місці Бразилія - 2 751 665 інфікованих і 94 702 летальні випадки.

Індія займає третє місце - інфікованих уже 1 855 331 людина, а кількість смертей - 38 971.

У Росії 856 264 хворих і 14 207 летальних випадків.

Нагадаємо, 2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також