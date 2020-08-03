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Кількість вугільних електростанцій у світі вперше зменшилася

Зниження відбувається за рахунок Європи, а Китай, навпаки, нарощує експлуатацію нових вугільних електростанцій.

Кількість вугільних електростанцій у світі вперше зменшилася
Старобешевская ТЭС
Фото: de.com.ua

Уперше протягом останніх десятиліть світове виробництво електроенергії з вугілля скоротилось у першій половині 2020 року.

Про це йдеться в поширеній у понеділок, 3 серпня, доповіді екологічних організацій Global Coal Plant Trackers і Global Energy Monitor, передає DW.

У перші 6 місяців 2020 року в експлуатацію введено вугільні електростанції загальним обсягом 18,3 гігавата. За той самий період закрито електростанції об'ємом більш ніж 21 гігават.

Світове скорочення виробництва електроенергії з вугілля відбувається, головним чином, за рахунок Європи, де в першому півріччі цей обсяг зменшився на 8,3 гігавата, а в другому буде зменшений на 6 гігаватів.

Однак і в Південно-Східній Азії введення в експлуатацію нових вугільних електростанцій сповільнюється і становить у цьому півріччі близько 70% від звичних значень останніх п'яти років. Виняток становить Китай, що нарощує введення в експлуатацію вугільних електростанцій. Екологи вважають ці електростанції відповідальними за 40% світових викидів CO2.

Зазначається, що в Німеччині в липні ухвалено закон про відмову від використання бурого і кам'яного вугілля у виробництві електроенергії до 2038 року. На підтримку регіонів, економіка яких постраждає через відмову від вугілля, буде виділено в цілому 40 мільярдів євро.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

На думку експертів, Україна не зможе обійтися без вугільної генерації ще принаймні 25-30 років.

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