В Ізраїлі не вщухають протести проти Нетаньяху

В Ізраїлі тривають багатотисячні протести проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Вже декілька тижнів протестувальники збираються щосуботи біля офіційної резиденції глави уряду та вимагають його відставки, передає DW.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Чергова демонстрація біля резиденції Нетаньяху зібрала близько 10 тисяч людей. Акція тривала з вечора суботи, 1 серпня, до ранку неділі, поки поліція не розігнала протестувальників, заарештувавши 12 людей. Правоохоронці застосували при цьому "співмірну силу", заявив речник поліції.

Тим часом одна з протестувальників зазначила в коментарі інформагенції dpa, що поліція діяла "надмірно агресивно".

За даними поліції, ще близько тисячі людей протестували напередодні біля приватної резиденції Нетаньяху в місті Кесарія на узбережжі Середземного моря. Протести також відбулися в Тель-Авіві та інших населених пунктах. До охорони порядку залучили сотні поліцейських, оскільки під час мітингу в Тель-Авіві 28 липня на протестувальників напали, вочевидь, прибічники правих поглядів.

Сам Нетаньяху 2 серпня назвав "ліві" демонстрації проти нього "інкубаторами коронавірусу". Прем'єр запевнив, що влада не намагається придушити протести. За його словами, багато демонстрантів не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції.

Нетаньяху заявив, що не мав наміру коментувати протести, але зробив це лише після того, як міністр оборони Бенні Ганц (колишній суперник Нетаньяху на виборах, з яким чинний прем'єр утворив "надзвичайний" уряд єдності - Ред.) назвав право на протести життєвою важливим для демократії.