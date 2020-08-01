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Суперниця Лукашенка у передвиборній гонці Тихановська збирає велелюдні мітинги

У Гродно близько 10 000 осіб прийшли підтримати кандидатку в президенти.

Суперниця Лукашенка у передвиборній гонці Тихановська збирає велелюдні мітинги
Фото: belsat.eu

Суперниця Олександра Лукашенка кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська провела мітинг у Гродно, на ньому зібралися до 10 000 осіб.

Про це повідомляє Белсат.

Число учасників мітингу оцінила правозахисна організація "Гродненська весна".

Тихановська розпочала виступ по-білоруськи. Вона зазначила, що саме в Гродно був заарештований її чоловік, Сергій, замість якого вона балотується в президенти. 29 травня Сергія Тихановського затримали, правозахисники вважають його політичним в'язнем.

Натовп одностайно відповів: "Ганьба!"

Тихановська пообіцяла в разі перемоги на виборах звільнити всіх політичних і економічних в'язнів, провести референдум щодо повернення конституції 1994 року і організувати чесні вибори.

14 липня ЦВК Білорусі відмовилася реєструвати кандидатом у президенти банкіра Віктора Бабарика, він вважався головним конкурентом чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також відмовлено в реєстрації Валерію Цепкалу. Раніше проти Бабарика порушили справу про несплату податків і легалізацію незаконно отриманих доходів.

Після цього в містах Білорусі пройшли акції протесту. У поліції повідомили про понад 250 затриманих.

Штаб Тихановської планує провести в суботу ще дві акції - в Волковиську і в Слонімі.

Нагадаємо, нещодавно головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Єврорадіо", відповідаючи на запитання hromadske.

"Можна, я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим - український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - відповіла Тихановська після паузи та глибокого видиху.

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