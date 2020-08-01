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В ОАЕ запустили першу в країні атомну електростанцію

Її потужність після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків буде становити 5600 мегават.

В ОАЕ запустили першу в країні атомну електростанцію
АЕС "Барака"
Фото: world-nuclear-news.org

В Об'єднаних Арабських Еміратах почала роботу перша в країні атомна електростанція "Барака". Перший енергоблок станції запустили 1 серпня. Про це повідомив представник країни в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Німецька хвиля.

Влада заявила про намір забезпечити країну "новим видом чистої енергії". Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків буде становити 5600 мегават, що, як стверджує арабська сторона, покриє до чверті потреб країни в енергії.

До будівництва станції залучили південнокорейський енергетичний концерн Kepco. Зведення обійшлося в 24,4 млрд доларів США.

В Абу-Дабі неодноразово підкреслювали мирний характер ядерної програми ОАЕ і надали доступ до АЕС фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. 

З критикою проекту виступив Катар, який вважає станцію "загрозою для миру в регіоні".

Нагадаємо, в травні в Україні загальна потужність атомних блоків впала до історичного мінімуму в 6780 МВт.

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