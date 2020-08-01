В ОАЕ запустили першу в країні атомну електростанцію

Її потужність після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків буде становити 5600 мегават.

В Об'єднаних Арабських Еміратах почала роботу перша в країні атомна електростанція "Барака". Перший енергоблок станції запустили 1 серпня. Про це повідомив представник країни в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Німецька хвиля.

Влада заявила про намір забезпечити країну "новим видом чистої енергії". Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків буде становити 5600 мегават, що, як стверджує арабська сторона, покриє до чверті потреб країни в енергії.

До будівництва станції залучили південнокорейський енергетичний концерн Kepco. Зведення обійшлося в 24,4 млрд доларів США.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

В Абу-Дабі неодноразово підкреслювали мирний характер ядерної програми ОАЕ і надали доступ до АЕС фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.

З критикою проекту виступив Катар, який вважає станцію "загрозою для миру в регіоні".

Нагадаємо, в травні в Україні загальна потужність атомних блоків впала до історичного мінімуму в 6780 МВт.