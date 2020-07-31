Гонконг переніс парламентські вибори на 2021 рік через коронавірус

Опозиція звинуватила уряд у використанні пандемії як приводу для того, щоб не дати людям проголосувати.

Уряд Гонконгу на рік відклав парламентські вибори, які мали відбутися у вересні, заявивши, що це необхідно через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це пише ВВС.

Керівник адміністрації Гонконгу Керрі Лам назвала перенесення виборів "найскладнішим рішенням", яке вона ухвалила за останні сім місяців.

"Відтермінування виборів ухвалене на основі міркувань безпеки населення. Політичних міркувань не було", - сказала вона.

Однак опозиція звинуватила уряд у використанні пандемії як приводу для того, щоб не дати людям проголосувати. Крім того, 30 липня уряд заборонив 12 кандидатам від демократії брати участь у виборах.

Нині в Гонконзі спостерігається спалах Covid-19, і в п'ятницю було зареєстровано 121 новий випадок.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу призвела до тимчасового припинення вуличних протестів у країні, які почалися в червні минулого року.

Жителі цієї колишньої британської колонії виступили проти нового законопроєкту про екстрадицію, який передбачав можливість видачі гонконгівців владі центрального Китаю. Законопроєкт відкликали, але протестний рух не вщух. Антиурядові протести поновилися 10 травня, після того як влада заборонила проведення маршу. Учасники виступають проти скорочення свобод і вимагають проведення демократичних реформ.