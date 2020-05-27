Текущая мощность украинских АЭС обновила исторический минимум из-за наложенных ограничений

Временно исполняющий обязанности главы НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о историческом минимуме производства атомной энергии в Украине по состоянию на 27 мая.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в производстве электроэнергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии", - пояснил Котин.

Предыдущий минимум составлял 6780 МВт и был установлен 14 мая.

Он также отметил, что не помнит, чтобы за последние годы на АЭС долгое время откладывали ремонты энергоблоков.

"На станциях никогда не откладывали ремонт энергоблоков и не пользовались этим, как возможностью «повысить безопасность». Плановые ремонты мы выполняли и выполняем строго по расписанию. Более того, все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. На данный момент мы можем выполнить абсолютно все детально регламентированы действия по повышению безопасности до 2023 года", - подчеркнул Котин.

"Главное - чтобы компанию не загоняли в долги, а у нас была возможность зарабатывать и закрывать все сделки с нашими подрядчиками", - добавил он.

Согласно данным на сайте компании, по состоянию на 27 мая на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.

Фото: energoatom.com.ua

Напомним, в конце апреля "Энергоатом" заявил, что остановит часть своей мощности ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации. Сообщалось, что ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране.

19 мая Рада приняла закон о ядерной безопасности, который разблокирует 200 млн евро для "Энергоатома".