Рада приняла закон о ядерной безопасности, который разблокирует €200 млн для "Энергоатома"

Верховная Рада во вторник приняла закон о безопасности использования ядерной энергии, который отменяет ослабление надзора в атомной энергетике и усиливает правовой статус Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ).

Соответствующий законопроект №2373 поддержали 288 народных депутатов.

Как указывает "Интерфакс-Украина", глава энергетического комитета парламента Андрей Герус ранее объяснял, что принятие законопроекта, среди прочего, позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь на программы безопасности дополнительные кредитные средства в размере 200 млн евро.

В пояснительной записке к документу указано, что Верховная Рада в 2016 году проголосовала за либерализацию системы государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности, под которую попала и сфера использования ядерной энергии.

Кроме того, распространение на лицензирование безопасности использования ядерной энергии некоторых норм закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" заложило нарушило независимость ГИЯРУ, что не соответствует международным нормам и обязательствам Украины.