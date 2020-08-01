У Нідерландах протестують проти обмежень через COVID-19

У Нідерландах у місті Гаага люди вийшли на мітинг проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Мітинг влаштували у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації. На акцію зібралися близько 1500 людей. Усе спокійно. Організатори попередили місцеву владу про протест.

Більшість протестувальників без захисних масок і не дотримуються дистанції 1,5 метра.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, у Берліні пройшла багатотисячна акція проти обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. В акції взяли участь близько 15 тисяч осіб. Вони пройшли ходою центральними вулицями.

Більшість учасників також були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.