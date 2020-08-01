Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Літак Качинського могли підірвати зсередини
Літак Качинського могли підірвати зсередини
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
ГоловнаСвіт

У Нідерландах протестують проти обмежень через COVID-19

Більшість протестувальників без захисних масок.

У Нідерландах протестують проти обмежень через COVID-19
Фото: митинг протест карантин Нидерланды

У Нідерландах у місті Гаага люди вийшли на мітинг проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою. 

Про це повідомляє "Укрінформ".

Мітинг влаштували у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації. На акцію зібралися близько 1500 людей. Усе спокійно. Організатори попередили місцеву владу про протест.

Більшість протестувальників без захисних масок і не дотримуються дистанції 1,5 метра.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, у Берліні пройшла багатотисячна акція проти обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. В акції взяли участь близько 15 тисяч осіб. Вони пройшли ходою центральними вулицями.

Більшість учасників також були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також