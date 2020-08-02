Через спалах ковіду в австралійському штаті Вікторія ввели режим катастрофи

В австралійському штаті Вікторія оголосили режим катастрофи через загрозу поширення коронавірусу. Про це в неділю повідомив австралійський телеканал 9news.

Обмеження вступають в силу у неділю та будуть діяти щонайменше до 13 вересня.

У столиці штату Мельбурні вводиться комендантська година з 8 вечора до 5 ранку. У цей час на вулицю можна буде виходити тільки, щоб доїхати до роботи, отримати медичну допомогу або подбати про близьких.

В інший час також будуть діяти жорсткі обмеження.

Місцеві жителі не зможуть від'їжджати від будинку далі п'яти кілометрів, займатися спортом можна буде тільки раз в день. Залишати будинок для походу в магазин одноразово зможе тільки одна людина, на вулиці не можна збиратися групами більше двох осіб.

Режим лиха розширює повноваження поліції Вікторії та інших структур.

За останню добу в штаті Вікторія зареєстрували 671 випадок коронавірусу, померли сім пацієнтів. Поки не вдалося встановити, що спровокувало спалах захворювання.