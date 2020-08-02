Летальність від коронавірусу в Україні становить 2,4%, найвищий показник на Кіровоградщині

Далі йдуть Черкаська область та Закарпаття.

Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 2,4%. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Найвищий показник - у Кіровоградській області.

"Летальність у країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%) і Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні.

Порівняно з попередніми даними летальність від коронавіруса в Україні зменшилась. Так, 3 червня вона складала 3%, 30 червня цей показник становив 2,5%.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, летальність від ковіду в Україні є однією з найнижчих у Європі.

Рівень летальності - це кількість загиблих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду.

Цей показник не слід плутати із рівнем смертності. Це загальна кількість смертей, що сталися протягом певного періоду, поділена на кількість населення на той момент.

Нагадаємо, в Україні шостий день поспіль реєструють понад тисячу нових хворих. 29 липня коронавірус підтвердили у 1197 осіб, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії.