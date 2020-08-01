МОЗ прогнозує, що жертвами коронавірусу стануть до 4 тис. українців, 400 тис. - захворіють

Епідемія коронавірусу в Україні розвивається за "жовтим" сценарієм, який передбачає до 4 тисяч смертей і 400 тисяч випадків інфікування.

Про це під час брифінгу в суботу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНІАН.

"Коли місяць тому ми вперше презентували наші прогнози, Україна рухалася за "жовто-зеленим" сценарієм. Зараз наша динаміка чітко відображає "жовтий" сценарій, і, на жаль, ми орієнтуємося на 4 тис. летальних випадків і близько 400 тис. випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні", - сказав він.

В Україні п’ятий день поспіль реєструють понад 1000 нових випадків щодня. За словами Ляшко, зростання захворюваності викликане ослабленням карантину та збільшенням тестування.

"Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому "плато" щодо відсотків виявлених випадків у порівнянні з тестуванням. Якщо ми подивимося на кількість тестувань, то воно у нас щодня зростає. І за вчора ми зробили рекордну кількість тестувань ПЛР", - повідомив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, 31 липня в Україні ковід-19 виявили у 1172 осіб, 30 липня - 1090, 29 липня - 1197, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії.



Загалом коронавірусом інфікувалися понад 71 тисяча українців, померли - 1709.