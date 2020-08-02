Тернопіль відмовився посилювати карантин всупереч рекомендації МОЗ

Міська влада Тернополя оголосила, що незважаючи на рекомендацію МОЗ, не буде посилювати карантин у місті з 3 червня, оскільки не бачить для цього підстав. Про це інформує сайт Тернопільської міської ради.

"Державною комісією ТЕБ та НС віднесено Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що мало б означати заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних закладів тощо. Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні", - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, станом на 1 серпня у місті:

середня кількість ПЛР-тестувань становить 78,1 (показник має бути не менше 24);

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (нормальний показник - 11);

показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (нормальний показник - 10).

У міськраді додали, що "червоний" рівень встановлюється у разі завантаженості лікарень на понад 75%, але в Тернополі цей показник становить 46,89%.

Тому міська влада вирішила, що з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі.

Також у понеділок відбудеться позачергова сесія міської ради, під час якої на розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності постанови щодо віднесення Тернополя до "червоної" зони.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони окрім Луцька та Тернополя внесли також Кіцманський район Чернівецької області.

Проти такого рішення виступив радник мера Луцька, заявивши, що у місті не будуть зупиняти громадський транспорт. Мер Тернополя Сергій Надал вважає, у такий спосіб "тернополян хочуть залякати".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у відповідь заявив, що поділ на карантинні зони не має політичного підтексту і відбувається в автоматичному режимі.