Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")

Помер командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Андрій Гергерт ("Червень").

Останні місяці Гергерт проходив лікування від онкологічного захворювання. Він пішов у віці 42 років. Трагічну звістку повідомили на сторінці батальйону в Facebook.

"Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини. Просимо всіх молитвою згадати Комбата, який довгий час боровся ще й з особистим ворогом - важкою хворобою", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/aratta.uda Андрій Гергерт

Деталі про всі похоронні заходи повідомлять додатково.

41-річний Андрій Гергерт родом з Львівської області, за освітою - ветеринарний лікар. З 2001 року займався бізнесом в Криму, до столиці переїхав під час Майдану, де познайомився з Дмитром Ярошем і приєднався до "Правого сектору". У бойових діях на Донбасі брав участь з 2014 року, був заступником командира 2-го запасного батальйону, пізніше став командиром 8-ї окремої роти ДУК, яка з часом збільшилася до батальйону.

У Андрія Гергерта четверо дітей. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, в 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У лютому 2020 повідомлялося, що другові "Червню" необхідна допомога для проходження лікування в Австрії. В Україні він пройшов лапороскопію, також йому вшивали спеціальний порт у вену біля ключиці. Лікарі повідомляли, що видалення пухлини було б безрезультатним, тому необхідна хіміотерапія.

Детальніше про те, як Андрій Гергерт особисто планував операції свого батальйону і шукав кошти для тренувань майже 200 бійців, читайте в інтерв'ю на LB.ua: "Червень" (Андрій Гергерт): "Ми вільні. Бачимо ворога - вбиваємо".