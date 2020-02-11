Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка

Сейчас он проходит лечение в Австрии.

Фото: стоп-кадр видео

Командиру 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрею Гергерту ("Червню") необходима помощь в борьбе с раком желудка. Сейчас он находится в Австрии, где будет проходить дорогостоящее лечение.

В Украине Андрей Гергерт уже прошел лапороскопию, также ему вшили специальный порт в вену возле ключицы, сообщили на странице "Аратта 8-й батальон УДА" в Facebook.

"Врачи отметили, что хирургическое удаление опухоли не поможет. Нужна только жесткая химиотерапия и препараты для поддержания иммунитета", – рассказали побратимы комбата.

Деньги можно перечислить на такие карты: 4627055110009379 (гривневая) на имя Андрея Валерьевича Гергерта; 5168745014647801 (гривневая) – на имя его супруги, Надежды Слюзар; 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR (долларовая) и 5168742725541191 (евро) HERHERT OLEKSANDR.

Друзья Андрей Гергерта также организовывают благотворительные концерты и ярмарки для сбора средств на лечение.

Фото: facebook.com/aratta.uda

Фото: Facebook Andriy Gergert Андрей Гергерт на лечении в Вене

41-летний Андрей Гергерт родом из Львовской области, по образованию – ветеринарный врач. С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, в столицу переехал во время Майдана, где познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к "Правому сектору". В боевых действиях на Донбассе принимал участие с 2014 года, был заместителем командира 2-го запасного батальона, позднее стал командиром 8-й отдельной роты ДУК, которая со временем увеличилась до батальона.

У Андрея Гергерта четверо детей. За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в 2016 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Подробнее о том, как Андрей Гергерт лично планировал операции своего батальона и искал средства для тренировок и содержания почти 200 бойцов, читайте в интервью LB.ua: "Червень" (Андрій Гергерт): "Ми вільні. Бачимо ворога – вбиваємо".