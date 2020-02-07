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Количество погибших от коронавируса достигло 636, на круизном лайнере в Японии болезнь обнаружили у 61 пассажира

Общее количество больных превысило 31 160. 

Количество погибших от коронавируса достигло 636, на круизном лайнере в Японии болезнь обнаружили у 61 пассажира
Фото: EPA/UPG

От коронавируса на материковом Китае скончались уже 636 человек, 73 из них умерли за прошедшие сутки. Было обнаружено 3143 новых случая заражение, а общее количество превысило 31 160, пишет Reuters

За пределами материковой части Китая вирус распространился в 27 странах мира, заболевших около 320. На круизном лайнере, стоящем на карантине в Японии, обнаружили 41 новый случай заражения, таким образом общее количество больных на нем составило 61.

Также вирус был найден среди троих пассажиров лайнера в Гонконге, корабль также находится на карантине. В Тайване, где заболели 16 человек, запретили причаливать международным круизным кораблям. 

В Британии гражданин заявил, что заболел после поездки в азиатскую страну, но не Китай. Правительство предоставило список стран, после возвращения из которых в случае проявления симптомов болезни нужно изолироваться. Это Таиланд, Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Макао и Китай. 

Позднее выяснилось, что британец заболел после поездки в Сингапур

Напомним, 6 февраля в Китае скончался врач Ли Вэнлиань, который одним из первых пытался предупредить о новом коронавирусе.

С тех пор, как доктор Ли начал рассказывать о вспышке коронавируса и своей болезни, он обрел большую популярность. Тысячи пользователей Weibo, китайского аналога "Твиттера", комментировали его посты о болезни, выражая ему поддержку. Некоторые называли Ли героем.

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