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Еще один украинец заболел коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Первый гражданин Украины, у которого его диагностировали, госпитализирован в больницу Токио.

Еще один украинец заболел коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Фото: EPA/UPG

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус диагностировали у еще одного украинца. Об этом пишет "BBC Украина".

Первый заболевший украинец проходит лечение в больнице в Токио. У него нет внешних признаков болезни, однако в его организме был обнаружен коронавирус 2019-nCoV. Всего на судне находятся 25 украинцев, все они являются членами экипажа. 

Общее количество заболевших, по состоянию на 10 февраля, достигло 130. Напомним, что всего на лайнере находятся 3700 человек.

Отмечается, что за сутки 9 февраля от коронавируса умерло самое большое количество людей – 97. В Китае за все время с начала выявления коронавируса скончались 908 человек, а заболели – 40 171. По данным китайских властей, вылечить удалось 3281 пациента.

Напомним, Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.

9 февраля сообщалось, что коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины. Его сняли с лайнера и госпитализировали в японскую больницу на карантин.

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