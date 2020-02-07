В Днепре умер мужчина с вирусной пневмонией, еще три человека в больнице

В Днепре в больнице от вирусной пневмонии умер 63-летний больной.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает "Мост-Днепр".

"При поступлении в больницу у пациента работали всего 40% легких. Несмотря на все высококлассные препараты, тенденция одна - потеря иммунитета и снижение дыхательных функций. 5 февраля при полной реанимационной поддержке мужчину спасти не удалось", - рассказал Рыженко.

По его словам, больного в больницу доставили слишком поздно - после 15 дней домашнего лечения.

"Он спустя 15 дней после вирусной инфекции лечился дома, потом родственники доставили его в ОКБ им. Мечникова. Мужчина сразу же попал в отделение реанимации, где ему подключили кислородную поддержку, и все это время врачи боролись за его жизнь", - рассказал он.

Сейчас лабораторно невозможно установить, какой именно вирус вызвал осложнения. Ведь выделить его можно максимум в течение пяти суток от начала заболевания.

Рыженко также отметил, что врачи борются за здоровье еще трех пациентов с подобной патологией. Двое из них находятся в реанимации, одна женщина начала поправляться - она сейчас в отделении пульмонологии.

"Я призываю всех жителей Днепропетровщины, если вы более трех дней болеете и у вас держится высокая температура, найдите возможность обязательно показаться врачу", - добавил он.

Напомним, 21 января в Днепре от пандемического ("свиного") гриппа скончался двухлетний ребенок. Это был первый летальный случай в области от гриппа в нынешнем сезоне.