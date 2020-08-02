Число інфікованих коронавірусом у світі сягнуло 18 млн

2 серпня кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла 18 млн. Про це свідчать дані порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими світовими подіями.
Жертвами ковіду стали 688 тисяч осіб, вилікувалися понад 11,3 млн.
На першому місці за кількістю інфікованих і смертей залишаються Сполучені Штати, де зафіксовано 4,7 млн випадків захворювання, померли 158 тис. осіб.
На другому місці Бразилія з 2,7 млн інфікованих та 93 тис. смертей.
В Індії зареєстровано 1,7 млн хворих і 37 тис. померлих.
Мексика за кількістю смертей обігнала Велику Британію і вийшла на третє місце у світі. Станом на 1 серпня, за даними міністерства охорони здоров'я, в країні померли 47 тис. осіб при 434 тис. інфікованих.
У Європі сумну першість за кількістю смертей тримає Велика Британія. Число жертв ковіду у країні перевищило 46 тис, інфікованих - 304 тис.
Україна знаходиться на 34 місці у світі за числом інфікованих. Станом на 2 серпня коронавірус діагностували у 72 168 осіб, померли 1725 людей.