У Білорусі взяли під варту 33 "вагнерівців"

Білоруська прокуратура взяла під варту 33 учасників російської приватної військової компанії "Вагнер", яких затримали в Мінську 29 липня. Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч, передає DW.

Кримінальну справу стосовно затриманих порушено за статтею про підготовку масових заворушень.

У день затримання посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що затримані росіяни "мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул". Однак, за словами Носкевіча, допити показують іншу картину.

"В ході допитів вони дають суперечливі свідчення. За даними слідства, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська в Стамбул, кажуть менше половини людей. Решта вказують зовсім інші точки кінцевого візиту - інші країни, не тільки Туреччину", - заявив він.

Затримані, які повідомили, що слідують до Туреччини, плутаються у свідченнях про цілі поїздки.

"Хтось летів засмагати, відпочивати, хтось - нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось - оглянути собор Святої Софії", - розповів Носкевіч.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримана група є "тільки першою групою з 180 або 200 чоловік, яку планували перекинути в Білорусь".

"Примовкли і наші "старші брати", вже не кричать, що вони посилали цих хлопців в Стамбул. Ніякого Стамбула не було і бути не могло. Ясно, що у цієї групи були інші цілі, і завдання слідства - з'ясувати ці цілі. Єдине, дуже прошу з військовослужбовцями поводитись акуратно: вони, звичайно, винні, але не настільки, щоб відносно них вживати якісь жорсткі заходи. Це солдати, їм наказали - вони пішли", - висловився Лукашенко.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.