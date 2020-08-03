Трамп наполягає на страті бостонського терориста Царнаєва

Джохар Царнаєв у будь-якому разі залишатиметься у в'язниці до своєї смерті.

Федеральний уряд повинен повторно вимагати страти для 26-річного Джохара Царнаєва - одного з організаторів теракту під час Бостонського марафону у 2013 році.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Рідко хтось заслуговував смертної кари більше, ніж бостонський терорист Джохар Царнаєв. Суд погодився, що це була одна з найжахливіших внутрішніх терористичних атак від часу подій 11 вересня", - написав Трамп у своєму Twitter.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

"Федеральний уряд повинен знову домагатися страти під час перегляду цього розділу початкового процесу. Наша країна не може дозволити залишитися чинним апеляційному рішенню. Також смішно, що цей процес займає так багато часу!" - додав президент США.

Нагадаємо, Апеляційний суд у Бостоні 1 серпня скасував смертний вирок Джохару Царнаєву.

Фото: EPA/UPG

Суд виправдав Царнаєва за трьома пунктами обвинувачення, тому тепер проведуть нові слухання, щоб заново вирішити, до якого покарання засудити бостонського терориста. Суд погодився з позицією захисту, що проведення процесу в Бостоні завадило відібрати неупереджених присяжних.

При цьому йдеться не про виправдання Царнаєва, який у будь-якому разі залишатиметься у в'язниці до своєї смерті. Нові слухання необхідні, щоб з'ясувати, чи буде він страчений.

У 2013 році брати Царнаєви - Джохар і Тамерлан - організували теракт під час Бостонського марафону. У результаті загинули троє мешканців Бостона, поранення і контузії отримали понад 260 осіб. Старший брат - Тамерлан - був убитий під час затримання.

Суд у Бостоні 2015 року засудив Джохара Царнаєва до смертної кари. Його визнали винним за 30 статтями, 17 з яких передбачали покарання у вигляді смертної кари.

Адвокати Царнаєва визнали, що їхній підзахисний і його брат заклали дві бомби поблизу фінішної лінії марафону. Однак вони стверджували, що Джохар Царнаєв виконував вказівки Тамерлана.

Джохара Царнаєва утримують у в'язниці для особливо небезпечних злочинців у штаті Колорадо.