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Нацкомісія затвердила нові "зелені" тарифи на електроенергію

Президент підписав відповідний закон 31 липня.

Нацкомісія затвердила нові "зелені" тарифи на електроенергію
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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент. Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 1 серпня, йдеться на сайті відомства.

"1 серпня відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанову НКРЕКП "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію та надбавки до "зелених" тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання" (з 01 серпня 2020 року)", - йдеться у повідомленні.

"Це технічне рішення, яке приймається на виконання прийнятого і набутого чинності закону... з метою уникнення часового розриву ми приймаємо рішення саме сьогодні", - зазначала на засідання в.о голови Нацрегулятора Оксана Кривенко.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Закон, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

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