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Зеленський підписав закон про підтримку "зеленої" енергетики

Він дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%.

Зеленський підписав закон про підтримку "зеленої" енергетики
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%.

"На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно. До 2030 року меморандум дасть можливість зменшити об’єм виплат «зеленій генерації» приблизно на 2 млрд євро", - зазначив Шмигаль.

Напомним, законопроєкт №3658 був проголосований Верховною Радою в першому читанні 3 липня 2020 року, у другому читанні - 21 липня. Він став результатом меморандуму, який уряд підписав з профільними асоціаціями.

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