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Європейські біржі вийшли в "мінус" через коронавірус

Азійські впали через загрози нових карантинних обмежень.

Європейські біржі вийшли в "мінус" через коронавірус
Фото: EPA/UPG

Фондові індекси країн Західної Європи в останній день липня різко впали. За даними видання MarketWatch, звіти компаній не змогли розвіяти побоювання з приводу відновлення світової економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Про це пише Ліга.НЕТ.

Зокрема, зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 до закриття торгів опустився на 0,89% і склав 356,33 пункту. Індекс продемонстрував місячне зниження вперше за чотири місяці.

Індекс британської біржі FTSE 100 знизився на 1,54%, сягнувши мінімальної позначки з 15 травня.

Німецький DAX опустився на 0,54% - до мінімуму з 1 липня, французький CAC 40 - на 1,43%, також до мінімальної позначки з 1 липня. Італійський FTSE MIB втратив 0,71%, опустившись до мінімуму з 15 червня, іспанська IBEX 35 - 1,7%.

Азійські фондові біржі зазнали падіння на торгах 3 серпня через побоювання інвесторів, викликані поширенням коронавірусної інфекції та загрозами нових карантинних обмежень.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Відсутність значного прогресу щодо нового пакету стимулів у США також розчарувала інвесторів, додає невпевненості розгляд Білим домом заходів проти китайських технологічних фірм із міркувань національної безпеки", - пише видання.

Раніше ВООЗ заявила про "затяжний характер" пандемії коронавірусу.

Експерти Білого дому заявили, що Сполучені Штати увійшли в нову фазу пандемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" по всій країні.

У світі станом на 3 серпня COVID-19 діагностовано в понад 18 мільйонів людей. Померли від цієї хвороби 688 тисяч людей, одужали 10,649 мільйона.

Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах Америки (4,66 млн), Бразилії (2,73 млн), Індії (1,75 млн), Росії (849 тисяч) та Південно-Африканській Республіці (511 тисяч).

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