Тернопільська міська рада заявила рішучу незгоду з внесенням міста до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалено на позачерговій сесії 3 серпня.

Депутати просять Державну комісію з надзвичайних ситуацій виключити місто з червоної зони за рівнем поширення COVID-19. До ухвалення рішення в місті будуть дотримуватися обмежень помаранчевої зони.

Напередодні міський голова Тернополя Сергій Надал записав відеозвернення, в якому висловив обурення з приводу рішення центральної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включити Тернопіль у червону зону.

"Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання - обслуговувати українців. Ви - слуги нашого народу. А ви подумали, що ви - господарі? Я вимагаю повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль", - сказав Сергій Надал.

Звертаючись до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА, мер обласного центру вимагає не зупиняти міжміське автобусне сполучення з Тернополем.

"Не гнівіть людей. Тернополяни не на словах готові стояти за свої конституційні права і свободи, своє право бути господарем своєї держави, а не слугами. Наше місто ніхто не змусить жити в жодній зоні", - додав Сергій Надал.

Мер міста зазначив, що держава за весь час карантину фінансово не допомогла місту, а зараз ще й вносить його в червону зону.

Станом на 2 серпня, в місті 845 випадків заражень коронавірусом, 233 особи одужали, 2 тернополян померли від ковіду.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони, крім Луцька та Тернополя, внесли також Кіцманський район Чернівецької області.

Проти такого рішення виступив радник мера Луцька, заявивши, що в місті не будуть зупиняти громадський транспорт. Мер Тернополя Сергій Надал вважає, що внесенням у червону зону "тернополян хочуть залякати".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що поділ на карантинні зони не має політичного підтексту і відбувається в автоматичному режимі. Також він нагадав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів про адаптивний карантин, місцева влада за необхідності може посилювати карантин, але не послаблювати.

Відмову Тернополя і Луцька посилювати карантин у МВС пояснили наближенням виборів. Заступник міністра Антон Геращенко пригрозив мерам міст відповідальністю "за кожного померлого".