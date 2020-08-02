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Відмову Тернополя і Луцька посилювати карантин в МВС пояснили наближенням виборів

"Ті мери міст, які займаються популізмом, будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах".

Відмову Тернополя і Луцька посилювати карантин в МВС пояснили наближенням виборів
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Небажання мерів Тернополя і Луцька посилювати карантин у Міністерстві внутрішніх справ пояснили наближенням виборів, через що місцева влада не хоче вживати непопулярні заходи. Однак за кожного померлого від ковіду вони нестимуть відповідальність.

Про це заявив заступник очільника МВС Антон Геращенко, передає Громадське радіо.

"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони окрім Луцька та Тернополя внесли також Кіцманський район Чернівецької області.

Проти такого рішення виступив радник мера Луцька, заявивши, що у місті не будуть зупиняти громадський транспорт. Мер Тернополя Сергій Надал вважає, у такий спосіб "тернополян хочуть залякати".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що поділ на карантинні зони не має політичного підтексту і відбувається в автоматичному режимі. Також він нагадав, що відповідно до постанови Кабінету міністрів про адаптивний карантин, місцева влада за необхідності може посилювати карантин, але не послаблювати.

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