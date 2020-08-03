Затримані під Мінськом росіяни їхали транзитом до Латинської Америки, - консул РФ

25 липня всі вони начебто мали вилетіти у Стамбул, після чого - в третю країну.

Консул Росії в Білорусі Кирило Плетньов заявляє, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки.

Про це він розповів в ефірі пропагандистського телеканалу, передає "Інтерфакс".

"Хочу окремо відзначити і підкреслити, що кожен із затриманих з повною упевненістю заявив російським дипломатам, що метою в'їзду в республіку був саме транзитний проїзд", - сказав Плетньов.

За його словами, 25 липня всі вони мали вилетіти з аеропорту Мінська у Стамбул, після чого - в третю країну.

"Кінцевим пунктом призначення була одна з держав у латиноамериканському регіоні", - розповів консул.

Плетньов також додав, що підкреслив, що затримані "не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі".

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.