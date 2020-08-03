У Сумах закрили на карантин пологовий будинок

Під час позапланової ПЛР-діагностики в чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати.

У Сумах четверо медиків "Клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії" захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє інформаційний портал Сумської міської ради.

КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" закрилося сьогодні на карантин на два тижні.

"На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення (пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр)", - йдеться в повідомленні.

Причиною стало те, що під час позапланової ПЛР-діагностики в чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати. Хворих медиків направили на лікування, а 12 контактних співробітників – на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під медичним наглядом.

Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

Зазначимо, на ранок 3 серпня на Сумщині зафіксовано 12 нових випадків коронавірусу. Смертей та одужань немає.

Станом на 2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли. Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119) областях і Києві (102).

Усього за час пандемії в Україні захворіли 73 158 осіб, з них 39 876 одужали, летальних випадків - 1738.