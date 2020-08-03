Зеленський вимагає від уряду пояснити людям умови адаптивного карантину

Президент також затребував інформацію від міністра розвитку економіки про заходи для подолання економічної кризи.

Президент Володимир Зеленський вимагає чітко пояснити людям, як відбувається розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тисяч населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а у Києві, на Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині та Буковині – понад 40%.

Зеленський затребував інформацію від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка про економічні заходи, спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації. У відповідь міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тисячам громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОПів, які перебувають у вимушених тимчасових відпустках і через це втратили оплату праці.

Уряд також максимально спростив виплати з безробіття, що допомагає отримати їх 510 тисячам українців. Окремо міністр наголосив на запуску програми кредитування "5-7-9%" та компенсації податкових ставок аграріям.

У відповідь президент зауважив, що він сумнівається в тому, що ці програми предметно допомагають великій кількості українців.

"Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратив роботу, пішов у вимушену відпустку. У цілому люди сьогодні отримують значно менше. Держава повинна давати або можливості робити щось самому, або забезпечувати місцем роботи. Настав той момент життя, коли треба створювати величезну кількість робочих місць. І перезапуск державних підприємств, промисловості має відіграти в цьому стратегічну роль", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, з 1 серпня, згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин упроваджується відповідно до регіонального зонування.

Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.