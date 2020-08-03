В Естонії 17 українських заробітчан порушили режим самоізоляції

Естонські правоохоронці заявляють, що підозрюють 17 українських заробітчан у порушенні режиму самоізоляції.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на портал ERR.

Департамент здоров'я та Департамент поліції і прикордонної охорони під час спільної перевірки з'ясували, що українці, які прилетіли 21 липня спецрейсом до Естонії, 46 разів порушили правила самоізоляції.

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме вважає, що порушники правил самоізоляції та їхні роботодавці повинні бути покарані за всією суворістю закону. Умовою в'їзду українців в Естонію був обов'язок роботодавця організувати їхню самоізоляцію, нагадали в пресслужбі МВС республіки.

Зазначено, що правоохоронці з'ясували: правила самоізоляції в різному вигляді були порушені 46 разів. Зокрема, були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати в самоізоляції, працювали.

Щодо прибулих до Естонії іноземців Департамент поліції і прикордонної охорони за порушення правил самоізоляції може застосувати різні санкції.

"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до €32 тисяч або порушити кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб.

Держава не повинна толерантно ставитися до подібних порушень і безвідповідальної поведінки", - підкреслив Хельме.

І Департамент поліції, і прикордонної охорони вже почали діяльність в цьому напрямку. Є важелі впливу і у Департаменту здоров'я, який може призначити жителям Естонії і прибулим в Естонію іноземцям штраф до 9600 євро і відкрити провадження про проступок за порушення правил карантину.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, до Таллінна спеціальним чартером естонської Торгово-сільськогосподарської палати прибули 159 українських робітників, серед яких щонайменше у трьох виявили коронавірус.

Українських працівників, які прилетіли чартерним рейсом, протестували на коронавірус прямо у Талліннському аеропорту. Результати тестів трьох з них виявилися позитивними.

Усі українські працівники, які прилетіли до Таллінна, упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині. Повторний тест буде зроблено в кінці карантину, відповідальність за це несуть роботодавці, які запросили працівників і які також оплатять усі витрати з тестування.