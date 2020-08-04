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У вівторок в Україну з візитом прибуде голова МЗС Молдови

За підсумками зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств України і Республіки Молдова зроблять заяви для преси.

У вівторок в Україну з візитом прибуде голова МЗС Молдови
Фото: tribuna.md

У вівторок, 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля відвідає Україну з робочим візитом. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Очільник молдовського відомства зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Голови МЗС скоординують взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, включно зі взаємодією у міжнародних організаціях: ООН, ОБСЄ, Раді Європи та інших.

Сторони також обговорять подальше зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн", - ідеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі, керівники зовнішньополітичних відомств України і Республіки Молдова зроблять заяви для преси, додали у МЗС.

Олег Цуля - один із наймолодших (40 років), але і найактивніших політиків Республіки Молдова. Уже сім років є депутатом, а раніше обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту. Нині виконує функції міністра закордонних справ Республіки Молдова.

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