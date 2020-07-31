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Глава МЗС пообіцяв допомогти МОЗ подолати "труднощі перекладу" географічних назв

Міністерство помилилося щодо назв і статусу кількох держав.

Глава МЗС пообіцяв допомогти МОЗ подолати "труднощі перекладу" географічних назв
Фото: надано Дмитром Кулебою

Міністерство закордонних справ допомагатиме своїм колегам з Міністерства охорони здоров'я правильно перекладати географічні назви.

Про це повідомив глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, передає 5 канал.

"Щойно ми дізналися про ці труднощі перекладу, з якими стикаються наші колеги з МОЗ, ми одразу запропонували їм свою експертну допомогу і можливість налагодити співробітництво таким чином, щоб у подальшому такі помилки не виникали", – наголосив Кулеба, коментуючи запитання про помилки на урядових інформаційних ресурсах.

Йдеться про документ, де зазначена кількість хворих на коронавірус у світі. У переліку 214 країн з перекладом кількох назв МОЗ помилилося.

Зокрема, у переліку зазначили Західну Сахару як окрему країну, громадянам якої дозволено приїжджати в Україну. Насправді це спірна територія. Вона ще має визначитися між незалежністю та перебуванням у складі Марокко. Дотепер європейські столиці, включно з Києвом, не визнавали незалежності Західної Сахари.

Також список МОЗ ставило під сумнів цілісність Китаю – всупереч офіційній позиції України. Бо однією з держав у документах відомства значиться "Тайвань". Тепер на сайті спірних назв немає.

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