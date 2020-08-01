Тимошенко: "З моменту зміни президента загинули близько 175 українських військових"

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що обстріли та війна продовжуються на повну силу попри режим тиші, а з моменту зміни президента загинули близько 175 українських військових.

Про це Тимошенко повідомила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Війна продовжується, і на ній гинуть найкращі дочки та сини України", – обурилася Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що війна триває, тому що замість професійних дій із встановлення миру влада лише імітує роботу.

Юлія Тимошенко повідомила, що звернулася до адміністрації президента та запропонувала допомогу "Батьківщини" для досягнення миру.

"До Леоніда Макаровича Кравчука, який увійшов до складу ТКГ, я ставлюся з великою повагою. І просто зараз хочу запропонувати допомогу нашої команди. Він може покладатися на нас, бо ми маємо концепцію, маємо точне розуміння, як повернути країні Донбас і як встановити там мир на справедливих умовах з дотриманням українських позицій та українських інтересів", – запевнила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в складі ТКГ щодо Донбасу після того, як про складання своїх повноважень оголосив Леонід Кучма.