У Євросоюзі заявили, що місія ОБСЄ повинна мати доступ до окупованого Криму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати, як це і передбачено мандатом, доступ до всієї української території в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з окупованим РФ Кримом.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

"Відповідно до свого мандата, СММ повинна мати доступ до всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримським півостровом, який незаконно анексований Росією", - зазначається в заяві.

У заяві ЄС наголосили, що СМM залишається джерелом достовірної інформації про ситуацію на місцях, і тому свобода Місії не повинна бути обмежена. У Євросоюзі привітали той факт, що ряд спостерігачів СММ змогли перетнути лінію зіткнення та приєднатися до команд СММ в окупованих районах Донбасу, однак для цього вимагалося надання медичних тестів на коронавірус, а свобода пересування СММ не повинна обмежуватися.

"Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, задля забезпечення того, щоб усі інші необґрунтовані обмеження щодо СММ були негайно скасовані", - заявили в ЄС.

Також у заяві ЄС наголошують, що всі відповідальні за будь-яку умисну шкоду, знищення або втрату активів СММ "повинні понести відповідальність як у політичному, так і в фінансовому плані".