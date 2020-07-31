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Кулеба: Україна принципово налаштована на збереження "нормандського формату"

"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака".

Кулеба: Україна принципово налаштована на збереження "нормандського формату"
Фото: надано Дмитром Кулебою

Україна виступає за збереження "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і продовження функціонування мінського процесу для врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака (заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, - ІФ) з боку РФ. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження "нормандського формату", на продовження функціонування Мінського процесу, в якому, нагадаю, в Тристоронній контактній групі Україна і Росія, як сторони конфлікту, за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Тому наша позиція дуже проста: ми будемо глибоко шкодувати, якщо якісь російські кроки будуть спрямовані на руйнування якого-небудь елемента "нормандського формату" чи Мінського процесу", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, Козак написав листа радникові канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, зокрема Андрію Єрмаку. У ньому він запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників. Російський політик назвав їх "безглуздими" і запропонував відмовитися від такого формату.

Голова ОП Єрмак вважає, що зустріч політичних радників країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина, Росія), яка відбулася в Берліні 3 липня, наблизила проведення нового саміту на рівні голів держав. 

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