Кулеба: Україна принципово налаштована на збереження "нормандського формату"

"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака".

Україна виступає за збереження "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і продовження функціонування мінського процесу для врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака (заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, - ІФ) з боку РФ. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження "нормандського формату", на продовження функціонування Мінського процесу, в якому, нагадаю, в Тристоронній контактній групі Україна і Росія, як сторони конфлікту, за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Тому наша позиція дуже проста: ми будемо глибоко шкодувати, якщо якісь російські кроки будуть спрямовані на руйнування якого-небудь елемента "нормандського формату" чи Мінського процесу", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, Козак написав листа радникові канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, зокрема Андрію Єрмаку. У ньому він запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників. Російський політик назвав їх "безглуздими" і запропонував відмовитися від такого формату.

Голова ОП Єрмак вважає, що зустріч політичних радників країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина, Росія), яка відбулася в Берліні 3 липня, наблизила проведення нового саміту на рівні голів держав.