"Батьківщина" має намір позиватися до КС через скорочення кількості районів

"Цим рішенням влада закладає ядерний вибух під Україну й розриває її на шматки".

Партія «Батьківщина» не голосувала за законопроєкт № 3650 щодо ліквідації районів і має намір позиватися до Конституційного Суду через "порушення права та інтересів українців". Про йдеться на сайті партії.

«Цим рішенням влада, по суті, закладає ядерний вибух під Україну й розриває її на шматки. Нічого спільного з децентралізацією це не має. Це позбавлення людей їхніх прав і обмеження їхніх можливостей», – на цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді напередодні голосування.

Лідер партії зауважила, що план влади «перекроїти» карту України прямо суперечить рішенню Конституційного Суду від 2001 року та порушує чотири статті Конституції.

«Якщо ви зараз цей злочин чините, то ми йдемо в Конституційний Суд. Ця вакханалія буде припинена. Не йдіть проти людей, не здавайте країну і не зраджуйте її!» – закликала Юлія Тимошенко.