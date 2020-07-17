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"Слуга народу" ініціює проведення позачергової сесії Ради 21 липня

Нардепи пропонують розглянути 20 питань.

"Слуга народу" ініціює проведення позачергової сесії Ради 21 липня
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення позачергової сесії Верховної Ради у вівторок, 21 липня.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Символічна для нас дата - рівно рік з моменту парламентських виборів. Порядок денний нижче. Почали збір підписів", - написала вона у фейсбуці.

На цьому засіданні 21 липня нардепи пропонують розглянути 20 питань, серед яких: законопроєкт №3650 про ліквідацію та утворення районів, №3807 про внесення змін до держбюджету, №2398-д про оборонні закупівлі, №2412-д про розвідку, а також кілька проєктів постанов про скасування закону про азартні ігри.

За даними джерел LB.ua, "Слуга народу" проведе на позачерговій сесії два засідання - у вівторок і середу.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Нагадаємо, попереднє позачергове пленарне засідання Ради відбулося 13 липня. На ньому депутати розглянули проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

14 липня у зв’язку з вимогою 158 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту провели ще одне позачергове пленарне засідання.

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