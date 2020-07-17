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Порошенко про катастрофу MH17: Росія має відчути всю силу міжнародного права

"Мир, стабільність і добробут будуть недосяжними без доведення цієї справи до логічного завершення".

Порошенко про катастрофу MH17: Росія має відчути всю силу міжнародного права
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Кремль, який несе повну відповідальність за трагедію літака рейсу MH17, повинен відчути всю силу міжнародного права. Про це написав експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Російська ракета, що збила літак, випущена з російського «Бука» та завезена з російської території під керівництвом російських військових, є не лише чітким свідченням підступності Москви, варварства її політики, відсутності в неї намірів поважати міжнародне право. А й ганебним тавром на довірі до Росії та до її обіцянок про мир і співробітництво! Завдяки спільним діям і ретельному вивченню обставин трагедії Міжнародна слідча група встановила незаперечну відповідальність Росії за цю цинічну атаку, свідоме вбивство безневинних людей. У небі чи на землі, на лінії зіткнення чи на морі — для російського агресора не існує жодних меж для імперських апетитів та варварських злочинів. А будь-які спроби замирення з ним, протягнути руку чи зазирнути в очі ще більше поглиблюють у Москві відчуття вседозволеності та безкарності", - знанчив Порошенко.

На його думку, Україна має об'єднати зусилля з міжнародними партнерами на площадці Міжнародного суду ООН, ЄСПЛ та інших юрисдикційних органах.

"Мир, стабільність і добробут будуть недосяжними без доведення цієї справи до логічного завершення, коли всі учасники злочину, включно з тими, хто віддавав вирішальний наказ, опиняться на лаві підсудних в Гаазі", - резюмував Порошенко.

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