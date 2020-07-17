Порошенко про катастрофу MH17: Росія має відчути всю силу міжнародного права

Кремль, який несе повну відповідальність за трагедію літака рейсу MH17, повинен відчути всю силу міжнародного права. Про це написав експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Російська ракета, що збила літак, випущена з російського «Бука» та завезена з російської території під керівництвом російських військових, є не лише чітким свідченням підступності Москви, варварства її політики, відсутності в неї намірів поважати міжнародне право. А й ганебним тавром на довірі до Росії та до її обіцянок про мир і співробітництво! Завдяки спільним діям і ретельному вивченню обставин трагедії Міжнародна слідча група встановила незаперечну відповідальність Росії за цю цинічну атаку, свідоме вбивство безневинних людей. У небі чи на землі, на лінії зіткнення чи на морі — для російського агресора не існує жодних меж для імперських апетитів та варварських злочинів. А будь-які спроби замирення з ним, протягнути руку чи зазирнути в очі ще більше поглиблюють у Москві відчуття вседозволеності та безкарності", - знанчив Порошенко.
На його думку, Україна має об'єднати зусилля з міжнародними партнерами на площадці Міжнародного суду ООН, ЄСПЛ та інших юрисдикційних органах.
"Мир, стабільність і добробут будуть недосяжними без доведення цієї справи до логічного завершення, коли всі учасники злочину, включно з тими, хто віддавав вирішальний наказ, опиняться на лаві підсудних в Гаазі", - резюмував Порошенко.