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Пораненого у травні бійця батальйону "Луганськ-1" нагородили медаллю за мужність

Леонід Овдіюк отримав тяжкі поранення, його командир загинув.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко нагородили медаллю «За відвагу у службі» поліцейського батальйону ПСПОП «Луганськ-1», командира розвідувальної роти, старшого лейтенанта поліції Леоніда Овдіюка з позивним «Свояк», який 20 травня отримав тяжкі поранення в зоні ООС. Про це повідомляє сайт поліції.

«Леонід Овдіюк пройшов складний етап реанімації, наразі має хорошу динаміку. Ми всі цьому радіємо, оскільки в перші моменти після поранення важко було сказати, чи він виживе. Сьогодні він посміхається та переходить на реабілітацію. Потім, ми сподіваємося, він повернеться на службу», - наголосив Арсен Аваков.

«Держава високо цінує подвиг наших поліцейських у захисті територіальної цілісності України та протистоянні російській гібридній агресії. Від імені Держави маю честь вручити старшому лейтенанту поліції Леоніду Овдіюку медаль «За відвагу у службі», - зазначив міністр.

Фото: mvs.gov.ua

Крім того, Арсен Аваков повідомив, що відтепер батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» Головного управління Нацполіції у Луганській області буде носити ім`я його колишнього командира - Героя України полковника Сергія Губанова.

Нагадаємо, майже два місяці тому під час виконання бойового завдання з патрулювання лінії розмежування по р. Сіверський Донець вибухом ворожої міни було уражено групу поліцейських на чолі з командиром батальйону «Луганськ-1» полковником поліції Сергієм Губановим. Він загинув, трьох поліцейських було поранено. Губанов першим із українських поліцейських був удостоєний президентом звання Героя України посмертно.

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