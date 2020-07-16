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Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липня

41-річний лейтенант Дмитро Красногрудь служив у 35-й ОМБр.

13 липня під час виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил поблизу Зайцевого Донецької області загинув командир розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти лейтенант Дмитро Красногрудь. Офіцеру був 41 рік.

Про це 16 липня повідомили на офіційній фейсбук-сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти.

"Дмитро Красногрудь отримав численні осколкові поранення, несумісні з життям, внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/35obrmp

Побратими висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Учора в штабі ООС повідомили, що тіло бійця, який 13 липня загинув на Донбасі, повернули на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця. Глава держави підкреслив, що Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків.

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