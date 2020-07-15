Помер єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік

Майже 18 років він опікувався греко-католиками Закарпаття.

Увечері 14 липня відійшов у вічність єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік.

Про причини смерті 68-річного владики Мілана Шашіка в єпархії не повідомляють, пише mukachevo.net.

Фото: mgce.uz.ua

Мілан Шашік народився 17 вересня 1952 року в Леготі, Словаччина. Вивчав філософсько-богословські предмети в Братиславській семінарії. У 1976 році прийняв священниче рукоположення.

19 серпня 1992 року почав служити в Україні - у селі Довге на Закарпатті. З 5 жовтня 1992 року до 5 липня 1998 року працював в Апостольській нунціатурі в Києві. Опісля повернувся до Словаччини.

Із серпня 2000 року знову скерований на Закарпаття і призначений настоятелем спільноти отців-лазаристів і парохом у Перечині для римо-католиків.

12 листопада 2002 року Папа Римський Іван Павло II призначив о. Мілана титулярним єпископом Бононії, Апостольським адміністратором ad nutum Sanctae Sedis Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви з осідком в Ужгороді.

Після призначення Апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії 6 січня 2003 року владика Мілан Шашік отримав архиєрейське рукоположення з рук Івана Павла ІІ.17 березня 2010 року іменований єпархом Мукачівської єпархії.